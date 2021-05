Business news: Giappone-Italia, webinar su stoccaggio elettrochimico di energia promosso dall’ambasciata a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scambio di esperienze e buone prassi al centro del webinar organizzato dall'ambasciata d'Italia a Tokyo per fare il punto, con il prezioso contributo di esperti del settore italiani e giapponesi, sugli sforzi profusi dai due Paesi nello sviluppo di tecnologie dedicate allo stoccaggio elettrochimico di energia, ed in particolare di batterie innovative. È il terzo appuntamento, dopo quelli dedicati a idrogeno e fotovoltaico, sul tema della decarbonizzazione. "L'iniziativa odierna conferma ancora una volta l'utilità del confronto italo-giapponese tra rappresentanti dell'industria e della ricerca applicata su temi di grande responsabilità per il futuro del pianeta e, non dimentichiamolo, di grandi opportunità per il rilancio delle nostre economie", commenta l'ambasciatore a Tokyo Giorgio Starace. Al webinar, moderato dall'addetto scientifico dell'ambasciata, Enrico Traversa, sono intervenuti Eiji Uehara (a capo dell'International affairs office dell'Industrial science and technology policy and environment bureau del ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone); Ryoji Kanno (Tokyo Institute ofTechnology); Francesca Soavi (Università di Bologna); Yuri Nakayama di Murata Manufacturing e Eliano Russo, responsabile per le e-industries presso Enel X. (Git)