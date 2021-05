Business news: Cina, aumento del commercio estero Tientsin del 17,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città portuale della Cina settentrionale di Tientsin ha registrato un aumento del commercio estero del 17,5 per cento su base annuale, arrivando a quota 184,9 miliardi di yuan (circa 23,5 miliardi di euro) nel primo trimestre di quest'anno. Lo indicano i dati della dogana di Tientsin. Le importazioni della città sono aumentate del 5,7 per cento su base annuale a circa 105 miliardi di yuan e le esportazioni sono salite a circa 80 miliardi di yuan, con un aumento del 37,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le importazioni di prodotti agricoli, nonché di prodotti meccanici ed elettrici, hanno rappresentato rispettivamente il 38,3 per cento e il 42,6 per cento del totale della città nel primo trimestre. Le esportazioni di prodotti ad alta intensità di manodopera, inclusi tessuti, mobili, prodotti in plastica e prodotti meccanici ed elettrici, hanno continuato a registrare una crescita robusta. Sono cresciute le importazioni e le esportazioni di Tientsin con i principali partner commerciali (l’Unione Europea, gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone), mentre il commercio con i Paesi che rientrano nell'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) è aumentato del 9 per cento. (Cip)