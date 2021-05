Business news: Cina, vendite Huawei a diminuite del 16,5 per cento a causa di sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a causa delle sanzioni statunitensi, le vendite del colosso tecnologico cinese Huawei sono diminuite del 16,5 per cento nel primo trimestre di quest'anno rispetto all'anno precedente, attestandosi a 152,2 miliardi di yuan (19,5 miliardi di euro). Lo ha reso noto il colosso tecnologico cinese Huawei in un comunicato. "I ricavi del primo trimestre sono diminuiti dopo la vendita del marchio di smartphone Honor a basso prezzo, ma la redditività è migliorata", si legge nel documento. "Non abbiamo riportato guadagni, ma il margine di profitto è migliorato di 3,8 punti percentuali all'11,1 per cento", ha reso noto l'azienda di smartphone. Huawei, che è anche il più grande produttore di apparecchiature di rete utilizzate dai gestori di telefonia e Internet, ambisce a mantenere la sua quota di mercato globale a seguito delle sanzioni statunitensi che ne hanno influenzato le vendite. Honor era stato venduto da Huawei nel novembre scorso ad un consorzio di aziende cinesi nella speranza di rilanciare le vendite separando il marchio dalle sanzioni contro l'azienda madre. (Cip)