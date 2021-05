Business news: il produttore di auto cinese Nio registra perdite per 68,8 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Nio ha registrato perdite nette pari a 68,8 milioni di dollari per il primo trimestre di quest'anno. Lo ha reso noto la stessa azienda in un comunicato. Nio ha fatto sapere di aver consegnato 20.060 veicoli nel primo trimestre. Si tratta di un aumento del 423 per cento rispetto alle consegne riferite allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la Cina è stata costretta a imporre il blocco per cause pandemiche. Come riporta "Business Time", lievi miglioramenti si sono intravisti rispetto alle perdite di 260 milioni di dollari che la società aveva riportato un anno prima, o rispetto a quelle di 210 milioni di dollari dell'ultimo trimestre del 2020. La società prevede di consegnare in questo trimestre tra i 21 e 22 mila veicoli. Come altre case automobilistiche, Nio ha avvertito che una carenza di semiconduttori potrebbe ridurre le consegne durante il resto dell'anno, come per il mese scorso quando l'azienda cinese ha dovuto sospendere la produzione per cinque giorni a causa della mancanza di approvvigionamento. "La domanda complessiva dei nostri prodotti continua ad essere piuttosto forte, ma la catena di fornitura deve ancora affrontare problemi notevoli a causa della carenza di semiconduttori", ha affermato William Li, amministratore delegato di Nio. (Cip)