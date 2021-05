Business news: Bangladesh, colosso cinese Huawei inaugura iniziativa focalizzata su Asia meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha avviato un evento speciale chiamato Huawei Carrier Congress 2021 in Bangladesh con le parti interessate del settore nella regione dell'Asia meridionale. Lo riferisce il "Quotidiano del popolo", organo ufficiale del Partito comunista cinese (Pcc). L'evento è stato inaugurato da Mustafa Jabbar, ministro delle Poste e Telecomunicazioni del Bangladesh. L'iniziativa, che durerà fino alla fine di maggio, mira a scambiare opinioni sulle tendenze tecnologiche e su altri aspetti che potrebbero influenzare il mondo della tecnologia nel prossimo futuro. Rappresentanti di vari operatori di reti mobili, operatori di telecomunicazioni, partner, autorità di regolamentazione, think tank e del mondo accademico dal Bangladesh, dal Bhutan e dal Nepal dovrebbero partecipare a questo evento, sia in digitale sia in presenza, ha reso noto Huawei. (Cip)