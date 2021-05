Business news: Fmi, economia Dubai crescerà del 3,4 per cento nel 2021 grazie a Expo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che l'economia di Dubai crescerà del 3,4 per cento durante l'anno 2021, supportata dallo di Expo Dubai 2020, che prenderà il via il prossimo ottobre, e dal miglioramento delle prestazioni dei settori non petroliferi. Secondo i dati dell’Fmi ottenuti dal quotidiano "Al Ittihad", l'aumento della crescita dell'economia di Dubai al 3,4 per cento quest'anno coincide con l'aumento delle aspettative per la ripresa degli Emirati dall'1,3 per cento nell'ottobre 2020 al 3,1 per cento nel suo ultimo rapporto World Economic Outlook pubblicato a inizio aprile. (Res)