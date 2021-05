Business news: rinviata al 15 maggio la ripresa dei voli Tunisair da e per la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea tunisina Tunisair ha annunciato il rinvio della ripresa dei voli passeggeri verso gli aeroporti libici di Mitiga (Tripoli) e Benina (Bengasi) al prossimo 15 maggio. I collegamenti aerei sarebbero dovuti riprendere in settimana, ma sono stati rimandati a causa del deterioramento della situazione epidemiologica e della diminuzione della frequenza dei viaggi da parte dei viaggiatori tra i due paesi durante il mese sacro islamico del Ramadan. Il vettore nazionale tunisino ha aggiunto, in un comunicato, di aver programmato cinque voli settimanali, due per Bengasi e tre per Tripoli, in attesa di una ripresa dei voli giornalieri tra i due Paesi nei prossimi mesi. (Tut)