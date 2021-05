Business news: Iraq, ministero Pianificazione, tasso di povertà estrema al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di povertà estrema in Iraq non supera il 2 per cento, e i cittadini iracheni in condizione di grave povertà si concentrano in maggioranza nel governatorato meridionale di Muthanna, nella regione autonoma del Kurdistan e a Baghdad. Lo ha annunciato il portavoce del ministero iracheno della Pianificazione, Abdelzahra al Hindawi. “La povertà estrema è molto bassa e oscilla tra l’1,5 e il 2 per cento del tasso di povertà in Iraq, pari al 30 per cento, secondo le statistiche del 2020”, ha detto. Il governatorato di Muthanna continua a essere la provincia più povera del Paese, con un tasso del 52 per cento, seguito da Dhi Qar (48-49 per cento) e Ninive (41 per cento). In generale, nelle province del sud del Paese il tasso ammonta circa al 32 per cento. Le regioni meno povere, con tassi compresi tra il 12,5 e il 13 per cento, sono il Kurdistan e la capitale Baghdad. (Res)