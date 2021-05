Business news: Egitto, al via la seconda fase del piano di riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha dato il via alla seconda fase del piano di riforme strutturali (Nsrp), supervisionate dal Fondo monetario internazionale (Fmi) a partire dal 2016. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, spiegando che il piano prevede un tasso di crescita dell’economia compreso tra il 6 e il 7 per cento nei prossimi tre anni. A novembre 2016, il Paese delle piramidi ha avviato un ampio programma di riforme economiche nel quadro di un accordo di prestito da 12 miliardi di dollari raggiunto con l’Fmi. La prima fase del programma Nsrp ha dato il via a una serie di tagli alle sovvenzioni e di riforme fiscali. La nuova fase si concentrerà su tre settori principali per guidare lo sviluppo del Paese: informatica e telecomunicazioni; industrie manifatturiere ad alta tecnologia e agricoltura. L’attenzione verso questi tre settori non inficerà il contributo dei settori dell’energia e dell’edilizia al Pil, fa sapere l’esecutivo egiziano. Nel corso di una conferenza stampa di presentazione del piano, Madbouly ha spiegato che il programma non prevede nuovi oneri finanziari a carico dei cittadini. La seconda fase del programma sarà attuata in più fasi, una a breve termine, entro i primi 18 mesi, una a medio termine (18-36 mesi) e una a lungo termine che durerà circa cinque anni. Il piano prevede un pacchetto di riforme che riguardano l’offerta aggregata dell’economia, la liberalizzazione del commercio, il sistema della formazione professionale e il mercato del lavoro, lo sviluppo dei mercati finanziari. Il prodotto interno lordo (Pil) dell’Egitto ha segnato una crescita del 3,6 per cento nel 2020, uno delle poche economie mondiali a segnare un risultato positivo, ma dovrebbe calare al 2,5 per cento nel 2021, per poi salire al 5,7 per cento nel 2022. E’ quanto si legge nel World Economic Outlook pubblicato il 6 aprile dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Quanto all’indice dei prezzi al consumo, il rapporto ha stimato una media del 5,7 per cento nel 2020, mentre le previsioni per il 2021 e il 2022 si attestano rispettivamente al 4,2 per cento e allo 7,2 per cento. Il conto delle partite correnti, invece, è stato pari al -3,1 per cento del Pil nel 2020, mentre nei prossimi due anni dovrebbero raggiungere -4 per cento (2021). In peggioramento, infine, i dati sulla disoccupazione, che secondo l’Fmi passerà dall’8,3 per cento del 2020 al 9,8 per cento nell’anno in corso per poi scendere leggermente al 9,4 per cento nel 2022. (Res)