Business news: Egitto, Apache investirà fino a 1 miliardo di dollari nel Deserto occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di petrolio statunitense Apache prevede di avviare investimenti fino a un miliardo di dollari nelle sue attività nel Deserto occidentale egiziano. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in un comunicato stampa. Khalda Petroleum Company (Kpc), una joint venture tra la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc) e Apache, dovrebbe investire fino a 830 milioni di dollari di investimento nel prossimo anno fiscale per realizzare un "ambizioso piano per esplorare petrolio e gas e sviluppare i suoi giacimenti nel Deserto occidentale", ha dichiarato il presidente di Kpc Saied Abdel Moneim durante l'assemblea generale della compagnia. Il piano di Kpc mira a perforare 87 nuovi pozzi, 35 dei quali sono esplorativi nel prossimo esercizio per aumentare la produzione media giornaliera a 130 mila barili al giorno (bpd) di petrolio greggio e condensati più 630 milioni di piedi cubi di gas naturale, ha sottolineato il presidente della jointventure tra Egpc e Apache. Ulteriori 252 milioni di dollari investimenti saranno invece distribuiti per lo sviluppo delle attività di Qarun nel deserto occidentale, ha invece sottolineato da pare sua Ashraf Abdel Gawad, presidente di Qarun Petroleum Company (Qpc), altra joint venture tra Egpc e Apache durante l'assemblea generale della società. I 252 milioni di dollari saranno investiti nella perforazione di 24 pozzi di sviluppo e cinque pozzi esplorativi, nonché in piani di workover (termine che indica i lavori per prolungare la vita dei pozzi petroliferi) e l’avvio di nuovi pozzi in modo da raggiungere un aumento della produzione. (Cae)