Business news: Libia, governo eroga 223 milioni di dollari alla compagnia petrolifera Noc

- E’ di 223 milioni di dollari l’entità del fondo urgente erogato dal Consiglio dei ministri del Governo di unità nazionale della Libia alla National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera del Paese nordafricano. E’ quanto appreso “Agenzia Nova” da fonti libiche. L’organo esecutivo libico ad interim si è riunito a Tripoli per la terza volta dall’insediamento dello scorso marzo. La seduta doveva svolgersi originariamente lunedì 26 aprile a Bengasi, ma non si è potuta tenere per l’opposizione del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). I fondi erogati serviranno a far fronte alle difficoltà che sta attraversando il settore petrolifero del Paese membro del Cartello Opec. La somma di 223 milioni di dollari a beneficio della Noc dovrebbe consentire all’azienda guidata da Mustafa Sanallah di affrontare i problemi tecnici urgenti e di adempiere ai propri obblighi finanziari a breve termine. (Lit)