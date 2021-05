Business news: Toyota acquista divisione guida autonoma di Lyft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. ha annunciato il 27 aprile un accordo con la società di servizi di trasporto tramite app Lyft Inc. per l'acquisto della divisione di guida autonoma di quest'ultima, al prezzo di 550 milioni di dollari. Obiettivo dell'acquisizione è di accelerare lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma del costruttore giapponese. L'acquisto avverrà tramite Woven Planet Holdings Inc., una unità di Toyota attiva nel campo dello sviluppo di software. Toyota diverrà così titolare di basi per lo sviluppo in California e a lOndra, in aggiunta a Tokyo, portando il numero dei suoi ricercatori e ingegneri a 1.200. Woven Planet e Lyft hanno anche concordato l'utilizzo del sistema e dei dati di flotta della società Usa per accelerare la commercializzazione delle tecnologie di guida autonoma di Woven Planet, migliorandone le caratteristiche di sicurezza. (Git)