Business news: India, Adb prevede crescita dell’undici per cento nell’anno fiscale in corso

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) prevede per l’India una crescita economica dell’undici per cento nell’anno fiscale 2021-22, iniziato ad aprile. La previsione, contenuta nell’ultimo rapporto “Asian development outlook”, si basa sull’aumento degli investimenti esteri, sulla campagna di vaccinazione e sulla ripresa della domanda domestica. Per l’esercizio successivo, invece, l’istituto di Manila si aspetta un’espansione più moderata, del sette per cento. Nello scorso anno fiscale l’economia indiana si è contratta dell’otto per cento, a causa della pandemia di coronavirus, ma nel terzo trimestre c’è stato un recupero che dovrebbe proseguire. I rischi sono legati alla seconda ondata dell’epidemia, ma le stime poggiano sull’aumento delle vaccinazioni e sull’imposizione di restrizioni a livello locale, oltre che sull’aspettativa di una stagione monsonica normale. L’Adb ha annunciato un sostegno finanziario all’India di 1,5 miliardi di dollari per affrontare la crisi Covid. (Inn)