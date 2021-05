Business news: perdite record per la compagnia cinese Hainan Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle più note compagnie aeree cinesi, l'Hainan Airlines, ha reso nota la più grande perdita annuale mai registrata tra le società cinesi quotate in borsa, riportando un rosso di 64 miliardi di yuan (oltre 8 miliardi di euro) per il 2020, o 3,83 yuan per azione. Lo ha reso noto la società tramite un comunicato. Colpita dalla pandemia di Covid-19 e dagli accantonamenti per perdite di attività legate alla ristrutturazione dell'azienda madre Hna, la compagnia aerea con sede ad Haikou, nella Cina meridionale, ha reso noto in una dichiarazione che le perdite nel primo trimestre sono state di 2,6 miliardi di yuan. Per la ristrutturazione aziendale, Hainan Airlines ha effettuato accantonamenti stimati in 30 miliardi di yuan per depositi, crediti verso parti affiliate e garanzie finanziarie, secondo il proprio rapporto annuale. Ha anche subito perdite di investimento per un totale di circa 22 miliardi di yuan. Hainan Airlines è stata la base su cui il magnate Chen Feng ha costruito il suo conglomerato, che include hotel ed istituti finanziari. (Cip)