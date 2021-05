Business news: direttrice Fmi Georgieva, rimarremo un partner affidabile per la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva ha confermato, in una lettera indirizzata al primo ministro Hichem Mechichi, che l’Fmi rimarrà un partner affidabile per la Tunisia. Nella lettera, Georgieva ha accolto gli sforzi del governo tunisino per affrontare la crisi del Covid-19, soprattutto dopo l'inizio della campagna di vaccinazione a marzo, e le altre misure adottate per controllare la nuova ondata di epidemia, nonché per sostenere le famiglie e le aziende più colpite dalla crisi. (Tut)