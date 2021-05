Business news: Kuwait emette obbligazioni per 660 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Kuwait ha annunciato l’emissione di nuove obbligazioni, per un valore complessivo di 200 milioni di dinari kuwaitiani (circa 660 milioni di dollari). In un comunicato pubblicato sui social network, l’istituzione di Kuwait City ha annunciato che la scadenza dell’emissione sarà di tre mesi, con un tasso di rendimento dell’1,125 per cento. Lo scorso 19 aprile la Banca ha emesso nuove obbligazioni per 240 milioni di dinari (792 milioni di dollari), con scadenza a sei mesi e un rendimento dell’1,25 per cento. (Res)