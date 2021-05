Nato: Albania, sbarcati nuovi mezzi militari per esercitazioni Defender-Europe 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli sbarchi di container e mezzi militari a Durazzo, in Albania, in vista delle esercitazioni della Nato Defender-Europe 21. Circa 700 pezzi di equipaggiamento della 53ma squadra di combattimento della brigata di fanteria della Guarda nazionale della Florida sono stati scaricati dall'Usns Bob Hope a Durazzo. Saranno utilizzati per due settimane di addestramento che coinvolgeranno sino a 6 mila soldati statunitensi in sei diverse basi militari albanesi. “L'Albania è un partner prezioso. Le nostre forze armate traggono vantaggio dall'addestramento insieme, dal miglioramento dell'interoperabilità, dalla preparazione alle operazioni e dal rafforzamento delle relazioni: tutto ciò consente la nostra capacità di rispondere a qualsiasi crisi, in qualsiasi momento, insieme ai nostri alleati e partner", ha detto Tammy Muckenfuss rappresentante del comando degli Stati Uniti per l'Europa e l'Africa, con sede in Germania. Le esercitazioni Defender-Europe 21 guidate dall'esercito statunitense, che si concentreranno sulle capacità di risposta a un’aggressione e sulla prontezza operativa fra l Nato diversi Paesi partner, si terranno dal 17 maggio al 2 giugno. (Alt)