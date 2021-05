Business news: la francese Bnp Paribas aprirà una società di intermediazione mobiliare in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari cinese ha ricevuto dalla banca francese Bnp Paribas la richiesta di costituire una società di intermediazione mobiliare in Cina. "Bnp Paribas continua a esplorare tutte le sue opzioni per la crescita nel mercato cinese", ha fatto sapere la società tramite un comunicato. "Stiamo esplorando modalità per migliorare le capacità locali e la consegna ai clienti nella Cina continentale", si legge nel comunicato. (Cip)