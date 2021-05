Business news: Cina-Italia, Regione Lazio partecipa alla terza edizione della Fiera dell'innovazione 2021 di Nanchino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, parteciperà con una propria collettiva regionale di innovatori, alla terza edizione della Fiera dell'innovazione del Jiangsu, in Cina, e ha aperto a tal proposito il processo di selezione. Lo rende noto il portale "Lazio Innova". L'evento, che si terrà presso il Centro espositivo internazionale di Nanchino dal 24 al 26 giugno, è organizzata dalla Camera di commercio dell'Unione europea, Messe Stuttgart e dal Centro espositivo internazionale di Nanchino. L’iniziativa sarà declinata in modalità ibrida con una piattaforma dove ospitare matchmaking e panel ed una fiera fisica con accesso di visitatori cinesi. La call si rivolge ad aziende e startup innovative, centri di ricerca e Università del Lazio interessate a sviluppare le proprie attività in Cina. Gli organizzatori della manifestazione cureranno la selezione di sole cinque realtà innovative del Lazio tra quelle che si registreranno alla partecipazione, che avranno diritto alla partecipazione gratuita all’iniziativa e all'accesso al programma gratuito di matchmaking digitale durante la fiera. (Res)