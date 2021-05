Business news: Arabia Saudita, a febbraio esportazioni in aumento a 14 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle esportazioni dell’Arabia Saudita è aumentato, durante lo scorso mese di febbraio, nella misura del 3 per cento su base annua, raggiungendo i 65,8 miliardi di rial (14,4 miliardi di euro) contro i 63,8 miliardi (14,04 miliardi di euro) dello stesso mese del 2020. Secondo dati ufficiali ripresi dal quotidiano economico saudita "Al Eqtisadiya", le esportazioni petrolifere sono calate nello stesso mese dell’1,4 per cento annuo, ovvero di 0,7 miliardi di rial (154 milioni di euro). Le importazioni, d’altra parte, sono calate del 6,2 per cento, raggiungendo i 40,4 miliardi di rial (8,8 miliardi di euro) contro i 43 miliardi (9,4 miliardi di euro) del febbraio 2020. (Res)