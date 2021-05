Primo maggio: Bombardieri (Uil), è giornata di mobilitazione, costruire Paese diverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non è una giornata di festa, ma di mobilitazione, di rabbia". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in un videomessaggio trasmesso nel corso del Concertone del Primo maggio all'Auditorium di Roma. "Abbiamo perso centinaia di migliaia di posti di lavoro", ha osservato per poi concludere: "Dobbiamo ricostruire un Paese diverso dando risposte anche alla cultura e allo spettacolo, tra gli asset fondamentali del nostro Paese".(Rin)