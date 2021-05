Messico: presunta corruzione, primo stop a processo contro governatore di Taumalipas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dello Stato messicano di Taumalipas non ha convalidato la richiesta di togliere l'immunità e mandare a processo il governatore Francisco Garcia Cabeza de Vaca, accusato di corruzione. La decisione, maturata fortemente sostenuta dalla maggioranza del governo locale del conservatore Partito di azione nazionale (Pan), nega il via libera dato poche ore prima dalla Camera dei deputati. La parola finale spetta ora alla Corte suprema, cui il "parlamentino" di Taumalipas si è rivolta per decidere su eventuali conflitti di competenza. Il processo sarebbe dovuto nascere a seguito delle indagini condotte dalla Procura del Messico, secondo cui Cabeza de Vaca potrebbe essere coinvolto nel reato di delinquenza organizzata avendo triangolato l'equivalente di circa 1,6 milioni di euro con una impresa considerata sospetta dal governo degli Stati Uniti. "L'unica cosa di cui posso essere accusato", aveva detto il governatore dopo il voto della camera, "è di non essersi sottomesso a un governo che attraverso la delegittimazione, la pressione e le minacce cerca di imporre la sua volontà, ciolando le leggi e la Costituzione". (Mec)