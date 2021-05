Messico: stime preliminari primo trimestre 2021, pil al +0,4 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le previsioni di crescita del Messico, portandole dal 4,3 per cento ipotizzato a gennaio, al 5 per cento contenuto nel "World economic outlook" pubblicato il 6 aprile. In aumento anche la stima sulla performance del 2022, ipotizzata al 3 per cento, 0,5 punti percentuali in più sul precedente rapporto. Nella proiezione più a lungo termine, il 2026, si parla di una possibile crescita del 2 per cento. Quanto all'inflazione, per il 2021, l'ipotesi è che nel 2021 si chiuda al 3,5 per cento, per poi raffreddarsi al 3,1 per cento nell'anno successivo. Il miglioramento delle prospettive è soprattutto legato alle attese di una crescita più dinamica dell'economia degli Usa, che secondo il Fondo dovrebbe chiudere l'anno al 6,4 per cento (+1,3 sulle ipotesi di gennaio). Corretto al rialzo anche il bilancio complessivo del 2020, chiuso secondo l'Fmi con una contrazione dell'8,2 per cento, tre decimali in meno del previsto. (segue) (Mec)