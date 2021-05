Business news: Cina, società di consegne Meituan indagata per abuso di posizione dominante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità cinese per la regolamentazione del mercato ha dichiarato il 26 aprile di aver ufficialmente avviato un'indagine su Meituan, il più grande fornitore di servizi di consegna della Cina, riguardo alle presunte pratiche commerciali monopolistiche, in particolare quella di vincolare i commercianti a un "accordo di esclusiva". Tale meccanismo, in base al quale i commercianti sono costretti a scegliere una sola piattaforma come canale di distribuzione esclusivo, è diffuso in Cina. Come riporta il "South China morning post", il servizio di consegna Ele.me del gruppo Alibaba compete con Meituan sostenuto da Tencent, che ha oltre il 20 per cento della quota di mercato in Cina a partire dallo scorso anno. (Cip)