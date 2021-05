Business news: Cina, partnership tra industria del gioiello di Luohu e Guilin University of Technology

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del distretto di Luohu, a Shenzhen, nella Cina meridionale, ha firmato un accordo di partenariato strategico con la Guilin University of Technology (Gut) finalizzato a far crescere l'industria locale del gioiello. Con sede a Guilin, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, la Gut è la prima università cinese a offrire una specializzazione in gioielleria, design artistico e tecnologia dell'informazione. Come riporta il sito web "China.org", l'industria dell'oro e della gioielleria sono i settori industriali più competitivi dell'area di Luohu. Secondo l'accordo, l'istituto formerà talenti per il design di gioielli e condurrà ricerche sulle tecnologie chiave per la realizzazione di una piattaforma completa e aperta per la ricerca, la commercializzazione e l'aggiornamento tecnologico al servizio dell'industria dell'oro e della gioielleria di Luohu. Il capo del governo distrettuale, Liu Zhiyong, ha affermato che le due parti sarebbero in grado di "svolgere una cooperazione a tutto tondo nella formazione dei talenti, nella ricerca e nello sviluppo del design per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria dell'oro e della gioielleria a Luohu". (Cip)