Business news: Laos, Adb prevede crescita del 4 per cento quest’anno e del 4,5 per cento l’anno prossimo

- L’economia del Laos dovrebbe crescere del quattro per cento quest’anno e del 4,5 per cento l’anno prossimo, dopo una contrazione dello 0,5 per cento l’anno scorso. Lo prevede la Banca asiatica di sviluppo (Adb) nell’ultimo rapporto “Asian development outlook”. Secondo l’istituto di Manila a sostenere la crescita saranno i miglioramenti nella produzione agricola e nella generazione di energia elettrica, mentre c’è da aspettarsi una ripresa lenta dei servizi. Persistono le sfide della pandemia di coronavirus e quelle strutturali. Le severe restrizioni agli ingressi turistici nel 2020 hanno evitato il dilagare dell’epidemia, ma provocato al tempo stesso un aumento della disoccupazione. L’Adb si aspetta che continueranno ad affluire investimenti su larga scala nelle infrastrutture, nel settore minerario e nello sviluppo immobiliare urbano. La domanda interna di consumi dovrebbe giovarsi del completamento della superstrada Vientiane-Vang Vieng, che favorirà i settori della ricettività. L’inflazione dovrebbe scendere dalla media del 5,1 per cento del 2020 al 4,5 per cento nel 2021, per poi risalire al cinque per cento nel 2022. (Fim)