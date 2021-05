Iran: negoziati su accordo nucleare riprenderanno a Vienna il 7 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sull'accordo sul programma nucleare iraniano riprenderanno a Vienna il 7 maggio prossimo. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri iraniano. "E 'stato deciso che dopo l'incontro di oggi, le delegazioni torneranno nelle capitali dei rispettivi paesi, i negoziati riprenderanno venerdì prossimo", ha postato il ministero su Telegram. All'inizio della giornata, il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, ha dichiarato che i partecipanti al Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa) hanno tenuto una riunione informale con la delegazione degli Stati Uniti a Vienna, senza la partecipazione dell'Iran, per discutere il pieno ripristino dell'accordo nucleare iraniano del 2015. Il terzo ciclo di negoziati sull'accordo nucleare a Vienna è iniziato martedì con una riunione ufficiale del Jcpoa a livello di direttori politici. Secondo l'inviato russo, i partecipanti hanno accettato di sforzarsi per raggiungere un accordo entro la fine di maggio. (Irt)