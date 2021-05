Brasile: confermata fine mandato per Witzel, castro è governatore dello Stato di Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Castro ha preso questa mattina possesso pieno dell'incarico di governatore dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile, incarico da cui è stato rimosso ieri, in via definitiva, Wilson Witzel. Castro, sin qui governatore pro tempore, promette di lavorare sin da lunedì sui due temi più caldi dell'agenda politica carioca: le campagne per la riduzione degli indici di violenza, con il lancio del programma Quartiere sicuro e il pagamento del sussidio previsto dall'iniziativa "Supera Rio", e l'aumento dei posti di ricovero necessari ad affrontare l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Esponente del Partito social cristiano (Psc), avvocato di 42 anni, Castro passa alla guida dello stato all'indomani del via libera alla messa in stato di accusa per Witzel, di cui era il vice, accusato di malversazione di fondi pubblici durante la pandemia. Il Tribunale speciale misto, formato da cinque giuristi e cinque deputati dello stato, ha deciso all'unanimità di rendere definitiva la sospensione cautelare comminata ad agosto scorso e, con un solo voto contrario, reso Witzel ineleggibile per i prossimi cinque anni. (segue) (Brb)