Brasile: confermata fine mandato per Witzel, castro è governatore dello Stato di Rio (2)

- Sull'ex governatore sono stati aperti diversi procedimenti, ma quello che ha portato all'impeachment gira attorno all'accusa di una presunta deviazione di soldi destinati alla lotta contro la pandemia. Witzel era stato eletto governatore nell'ottobre del 2018, forte di un profilo di ex magistrato, pronto a dare battaglia contro la corruzione nella politica. Il fascicolo sull'ex magistrato si basa su indagini che la procura ha aperto anche nei confronti diversi funzionari e persone del suo entourage, tra cui la moglie Helena, titolare di uno studio di avvocati verso cui sarebbero stati formalizzati contratti fittizi per indirizzare denaro pubblico. Investita della vicenda, come vuole l'ordinamento nei casi di alti funzionari pubblici, la Corte suprema ha accettato il caso e lavora a un processo che potrebbe tradursi anche nell'arresto di Witzel. (Brb)