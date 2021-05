Francia: scontri a Parigi per la manifestazione del primo maggio, 34 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia francese ha arrestato 34 persone durante le manifestazioni di oggi a Parigi. Lo ha riferito il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. "Ringrazio la polizia e i gendarmi per le loro azioni contro coloro che non sono venuti per manifestare, ma per distruggere. Ad oggi, 34 persone sono state arrestate a Parigi", ha scritto Darmanin su Twitter. La tradizionale manifestazione del primo maggio è partita dopo le 14:00 da Place de la Republique. Alla marcia partecipano i rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni giovanili, dei partiti progressisti nonché i sostenitori del movimento dei Gilet Gialli. La situazione è degenerata dopo che gli attivisti radicali del Black Bloc si sono uniti alla manifestazione, vandalizzando le banche e distruggendo i vetri delle fermate degli autobus. In seguito agli incidenti la marcia è stata temporaneamente bloccata. (Frp)