Covid: in Lombardia 2.139 nuovi casi e 52 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.139 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, in leggero calo rispetto ai 2.214 di ieri. I decessi sono oggi 52, per un totale di 32.922 morti nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 536, 14 meno di ieri; quelli nei reparti Covid ordinari 3.403, 92 meno di ieri. L’incremento maggiore di contagi è in provincia di Milano (+598). Seguono Varese e Monza e Brianza con 261, Brescia con 232, Bergamo con 163, Como con 159 e Mantova con 114. Incremento a due cifre a Pavia (+89), Lecco (+81), Cremona (+65), Sondrio (+38) e Lodi (+36). I guariti, infine, sono oggi 2.949.(Rem)