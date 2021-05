© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 2 maggio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge; rasserena in serata, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2213m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il tempo si mantiene instabile seppur non mancheranno ampie schiarite specie nella prima parte del giorno su pianure e Liguria specie di Ponente. Dal pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi su pianura piemontese e occasionalmente appennino ligure. Fino alla notte o primo mattino ventilazione anche intensa di Libeccio sulla Liguria, con mare molto mosso. (Rpi)