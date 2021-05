Maltempo: a Milano attivato sistema di allerta per Seveso e Lambro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano - fa sapere il Comune - è stato attivato il sistema di allerta per fronteggiare il primo forte temporale della stagione. Polizia locale, Protezione civile, Mm servizi idrici sono pronte ad entrare in azione in caso di emergenza idrica dei fiumi Seveso e Lambro. Questi i livelli idrometrici registrati. Alle ore 18:45 del 1° maggio il Seveso faceva registrare come livelli idrometrici 0,5 a Cesano Maderno; 0,6 a Palazzolo; 1,14 a Ornato 1,14 e 0,84 Valfurva 0,84. Il Lambro 0,04 a Peregallo e 0,56 Feltre. (Com)