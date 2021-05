Messico: stime preliminari primo trimestre 2021, pil al +0,4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Messico ha subito un pesante stress economico nel corso del 2020, legato alla pandemia del nuovo coronavirus. La parziale riapertura delle attività, primo passo di una "nuova normalità" che si sarebbe dovuta inaugurare a giugno 2020, ha fatto spuntare al paese alcuni segnali di ripresa, ma l'arrivo di una seconda e più violenta ondata di contagi ha creato nuovi affanni. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Inegi), il paese ha chiuso con un calo dell'8,5 per cento del prodotto interno lordo. La contrazione, dato peggiore dalla depressione del 1932, è di mezzo punto peggiore delle stime fatte dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador e spinge il Messico per il secondo anno consecutivo in territorio negativo, dopo il -0,1 del 2019. Il precedente più drammatico per l'economia del paese nordamericano, 88 anni fa, era stato il calo del 14 per cento. (segue) (Mec)