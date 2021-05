Business news: Cina, ministero Tecnologia informatica studia regolamento per tutela privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria e della tecnologia informatica (Miit) della Cina ha iniziato a discutere oggi su alcune regole per rafforzare la supervisione della gestione delle informazioni personali da parte delle app di telefonia mobile. Lo riporta il quotidiano cinese "Global Times". La bozza di regolamento specifica che le applicazioni mobili "devono raccogliere, archiviare, utilizzare o trasmettere informazioni personali in modo lecito". "Il trattamento delle informazioni personali attraverso l'inganno o il malinteso sarà soggetto ad azioni normative", ha reso noto il ministero, affermando che "le app devono informare gli utenti separatamente quando gestiscono informazioni personali sensibili come l'etnia, il credo religioso e le caratteristiche biologiche personali e non saranno autorizzate a gestire tali informazioni fino a quando non riceveranno il consenso degli utenti". (Cip)