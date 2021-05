Colombia: presidente Duque annuncia un nuovo progetto di riforma fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando un altro dei punti entrati al centro del dibattito, Duque ha precisato che "le persone che oggi non pagano la tassa sul reddito non la pagheranno". Il "che vuol dire che non si amplierà la base impositiva", ha sottolineato il presidente augurandosi che "questo messaggio arrivi con chiarezza in tutte le case". L'obiettivo di Bogotà è quello di arrivare con la collaborazione di tutti a "mantenere le entrate solidali, che hanno beneficiato 3,4 milioni di famiglie, e la restituzione dell'Iva per proteggere le fasce più esposte", ha aggiunto. Rimane l'obiettivo di consolidare le finanze pubbliche e salvaguardare l'affidabilità del debito sui mercati internazionali. (segue) (Mec)