Colombia: presidente Duque annuncia un nuovo progetto di riforma fiscale (4)

- Il progetto era stato comunque promosso dal Fondo monetario internazionale (Fmi) che in una recente nota, ne sottolineava le qualità a fronte dei rischi ancora connessi all'evolversi della dinamica pandemica. Il Fondo apprezza il "programma di integrale riforma fiscale destinato ad aumentare le entrate in forma durevole ed equa per salvaguardare la spesa pubblica essenziale e gli investimenti pubblici". Secondo l'organismo finanziario, "questa riforma contribuirà a stabilizzare il debito pubblico e a collocarlo su una traiettoria discendente nel corso del tempo, ciò che permetterà alle autorità di ricomporre i margini di manovra fiscale per garantire la resilienza dell'economia". (Mec)