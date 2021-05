Covid: Cambiamo, Letta politicizza lotta a pandemia, colpo a Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur non nascondendo divergenze e critiche sul suo operato, i gruppi parlamentari di Cambiamo hanno votato convintamente no alla sfiducia al ministro Speranza sia perché non credono in quello strumento regolamentare sia soprattutto perché giudicano un grave errore politicizzare l’azione di contrasto al Covid. Spiace rilevare che il segretario del Pd agisce in senso esattamente opposto con strumentalità e atteggiamenti ideologici". È quanto afferma in una nota l’esecutivo nazionale di Cambiamo. "Le decisioni sul coprifuoco e i tipi di lockdown da attuare devono essere improntate a rispetto delle condizioni epidemiologiche e all’uso del buonsenso per alleviare le difficoltà dei cittadini. Il segretario Letta usa invece modalità e categorie concettuali sbagliate per nascondere i problemi suoi e del centrosinistra. Forse è il Pd che sta un piede dentro e uno fuori della maggioranza. In ogni caso - conclude la nota - questi atteggiamenti sono il peggior servizio che si rende allo sforzo del governo Draghi". (Com)