Roma: Anfi, accolto ricorso coppia omosessuale, politica grande assente

- Il Tribunale civile di Roma "ha accolto il ricorso presentato da una coppia omosessuale alle quali l'ufficiale di Stato Civile del comune di Roma aveva negato l'annotazione dell'atto con il quale uno dei due genitori aveva legittimamente riconosciuto innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cerveteri". Lo si legge in una nota dell'Associazione nazionale familiaristi italiani (Anfi) facendo riferimento al decreto 13649/2019 Rgvg emesso dal tribunale il 4 aprile 2021. "Come associazione forense, riconosciuta a livello nazionale, dobbiamo ammettere che, in questo caso, la grande assente resta la politica -commenta l'avvocato Carlo Ioppoli, presidente nazionale di Anfi- Il tribunale non deve sostituirsi al Parlamento che dovrebbe legiferare su questioni di così grande interesse e sensibilità. E' importante che vi sia un intervento parlamentare per non lasciare dei vuoti di interpretazione che possano danneggiare i minori".(Com)