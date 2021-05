Primo maggio: Cavallaro (Cisal), giù età pensionabile per ricambio generazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ un altro primo maggio difficile per tutti, in cui è impossibile festeggiare. Non festeggiamo, ma chiediamo con forza una reale ripartenza che non può e non deve mirare al mero ripristino delle condizioni ante-Covid. Non vogliamo più un Paese paralizzato da scelte assurdamente punitive ed errate nei confronti del mondo del lavoro. E non basteranno le risorse europee del Recovery fund se non si riuscirà ad amplificarne gli effetti creando nuova occupazione con massicci investimenti pubblici nelle opere che da tempo occorreva fare e che ora più che mai devono essere fatte". Lo ha detto il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, nel giorno della Festa dei lavoratori. "Lo stiamo dicendo in tutti i tavoli di confronto con il governo. La nostra priorità resta dare lavoro ai giovani e quindi accelerare il ricambio mediante la drastica ed indispensabile riduzione dell’età pensionabile, senza penalizzazioni, o furberie di sorta", ha concluso. (Rin)