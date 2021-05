© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 4 e di mercoledì 5 maggio, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Milano viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Pero, per poi rientrare dallo stesso e proseguire in direzione di Milano città. (Com)