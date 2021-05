Migranti: Fratoianni (Si), governo e maggioranza abbiano coraggio di stracciare accordi con Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia di Sea Watch con il video "drammatico delle bastonate della Guardia costiera libica sulla pelle dei naufraghi, conferma semmai ce ne fosse stato bisogno la realtà del comportamento di quelle milizie. Il presidente Draghi continuerà a ringraziarli per questi 'salvataggi', e la ministra Lamorgese continuerà a difenderli nelle Aule parlamentari e a farci accordi?". Se lo chiede in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Il governo e la maggioranza che lo sostiene - prosegue - abbiano il coraggio di stracciare l'accordo vergogna con quelle bande, foraggiate con i nostri soldi per anni. E si predisponga subito - conclude Fratoianni - un assetto navale italiano ed europeo di ricerca e soccorso al di fuori del rapporto con le bande libiche". (Com)