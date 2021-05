Spagna: 100 mila persone in piazza per le celebrazioni del primo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 100 mila persone hanno preso parte oggi a numerose manifestazioni in tutta la Spagna in occasione della Giornata internazionale dei lavoratori. Secondo quanto riferiscono i media locali, la più grande manifestazione è stata organizzata dai due sindacati più importanti del Paese - le Commissioni dei lavoratori (Ccoo) e l'Unione generale dei lavoratori (Ugt) - a Madrid, con il corteo che è partito dalla Plaza de Cibeles alla piazza Puerta del Sol. Alla manifestazione hanno preso parte diversi ministri spagnoli, tra cui il vicepremier Carmen Calvo e l'ex vicepremier e leader del partito Podemos, Pablo Iglesias, attualmente candidato alle elezioni regionali di Madrid. In totale si sono svolte otto diverse manifestazioni in varie zone della capitale spagnola. (Spm)