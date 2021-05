Colombia: rischio di incitamento alla violenza, Twitter rimuove messaggio ex presidente Uribe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete sociale Twitter ha chiesto e ottenuto dall'ex presidente della Colombia, Alvaro Uribe, di rimuovere un messaggio in violazione delle regole che proibiscono l'incitamento alla violenza. Nel pieno dei duri scontri nati per le proteste contro una riforma del fisco, Uribe mostrava il suo appoggio "al diritto dei soldati e della polizia di utilizzare le loro armi per difendere la loro integrità e per difendere le persone e i beni dall'azione criminali del terrorismo vandalico". Prendendo in considerazione "il contesto della situazione attuale in Colombia", i responsabili di Twitter hanno fatto bloccato il messaggio e - "per evitare che terze persone possano sentirsi ispirate a commettere atti di violenza" -, hanno chiesto al proprietario di "rimuovere il messaggio". (Mec)