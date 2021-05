Primo maggio: Rampelli (Fd'I), Amazon rappresenta l'opposto di festa lavoratori, manifestiamo per i diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon in occasione del Primo maggio "chiede ai suoi addetti se vogliono lavorare e in caso positivo, raggiunto un certo numero, tiene gli stabilimenti aperti anche nel giorno della Festa dei lavoratori. Ma quando ha saputo della nostra mobilitazione e di quella dei sindacati davanti agli impianti di Passo Corese, Colleferro e nel Polo Tecnologico di Roma ha deciso di sbarrare i cancelli e restare chiusa". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia che ha partecipato alla manifestazione indetta da Fratelli d'Italia e da Gioventù nazionale Roma davanti gli stabilimenti Amazon del Polo Tecnologico di Roma in occasione del Primo maggio. "Abbiamo tenuto lo stesso il nostro flash mob per dedicare la festa del Primo maggio ai lavoratori precari, a quei ragazzi sfruttati e senza diritti né dignità, i cosiddetti cartellini verdi, su cui si fonda la stratosferica ricchezza di Bezos e degli altri giganti del web. Aziende multinazionali che hanno il bilancio di uno Stato, si incistano nel suo sistema produttivo, contravvengono le leggi, non pagano le tasse, fanno concorrenza sleale e costringono alla chiusura le attività economiche tradizionali, desertificano i borghi e le periferie delle città". (segue) (Com)