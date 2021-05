Primo maggio: Rampelli (Fd'I), Amazon rappresenta l'opposto di festa lavoratori, manifestiamo per i diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le nostre denunce e il risveglio dei sindacati dal lungo letargo -continua Rampelli- il ministro Orlando ha convocato i vertici del colosso del commercio elettronico, ma nulla è cambiato. Oggi abbiamo ribadito la nostra battaglia al fianco dei non garantiti: lavoratori autonomi, professionisti, commercianti, precari strutturali, cartellini verdi. E abbiamo scelto questo autentico simbolo del male che non ritiene neppure di dover redistribuire i quasi 100 miliardi di crescita registrati a causa della pandemia, un profitto scaturito da sofferenze immani e morti in ospedale. Chiunque avrebbe rinunciato a una parte di questi guadagni, che non dipendono certo dall'abilità di Bezos. Le amministrazioni locali che aprono ad Amazon sappiano che il saldo occupazionale è negativo e i lavoratori sono trattati peggio degli animali". (Com)