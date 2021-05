Germania: Covid, premier Renania settentrionale-Vestfalia annuncia allentamento restrizioni da lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Stato federato (lander) tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia allenteranno le misure di restrizione contro il Covid-19 per i pazienti che sono già stati vaccinati o guariti a partire da lunedì prossimo, 3 maggio. Lo ha annunciato oggi il ministro presidente (premier) statale, Armin Laschet. "Equiparare le persone vaccinate e guarite con quelle che sono risultate negative è il primo passo", ha affermato Laschet in una nota. Di recente il ministero della Giustizia federale ha proposto di allentare le restrizioni per le persone completamente vaccinate e guarite e una decisione del governo è attesa già dalla prossima settimana. "La decisione se i vaccinati e guariti debbano riavere i diritti costituzionali che non sono stati ripristinati per coloro che sono risultati negativi sarà presa insieme al governo federale e ad altri Stati", ha detto Laschet, sottolineando che il rischio rappresentato dalle persone vaccinate e guarite non è superiore a quello di coloro che sono risultati negativi al coronavirus. (Geb)