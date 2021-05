Recovery: Sbarra (Cisl), prossima settimana possibile incontro con Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana ci potrebbe essere una convocazione da parte di palazzo Chigi per un confronto con il presidente del Consiglio. Lo ha anticipato a Sky Tg24 Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, nel corso de 'L’Ospite' commentando la gestione del Pnrr da parte dell’esecutivo. "Abbiamo chiesto l’attivazione di un tavolo di confronto per discutere dei piani di attuazione del Recovery fund. Siamo interessati - ha spiegato il dirigente sindacale - a discutere del piano di riforme collegate a quello strumento. E poi vorremmo chiedere risposte sulla grande priorità del blocco dei licenziamenti che deve essere sposato in avanti ed accompagnato per la durata dell’emergenza sanitaria perché non possiamo avere shock di natura sociale e occupazionale". (segue) (Rin)