Recovery: Bombardieri (Uil), vogliamo capire quali riforme implica

- "Il problema non è come ci sentiamo trattati noi. Il principio è che una tale quantità di risorse non può essere una questione privata della politica o dei partiti". Lo ha precisato a Sky Tg24 Pierpaolo Bombardieri, segreario generale della Uil, nel corso de "L’Ospite" commentando la gestione del Pnrr da parte dell’esecutivo. "Come si ridisegna l’Italia, come si riscrive il futuro di questo Paese - ha proseguito - è una questione che riguarda tutti e deve essere discussa. La narrazione orale la lasciamo ad Omero, vorremmo che invece ci fossero documenti e le valutazioni sugli impatti occupazionali di ogni singolo progetto. Vorremmo anche capire le riforme collegate ad ogni singolo progetto che manderemo a Bruxelles. Nessuno lo dice - ha concluso Bombardieri - ma Bruxelles non manderà i soldi se non ci saranno le riforme. Inoltre, se non vedremo dei risultati concreti su Mezzogiorno, donne e giovani, il Paese non riparte". (Rin)