Sanità: Ciacciarelli (Lega), per offerta completa nel Lazio riaprire presidi nel frusinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio pandemia l'Italia "ha contato 30mila decessi per patologie trascurate, secondo quanto stimato dall'ordine nazionale dei medici. Un'emergenza nell'emergenza alla quale finora nessuno ha dato la giusta attenzione". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Aumentano anche malattie psichiatriche, depressioni e altri disturbi di salute mentale, ma il picco riguarda patologie cardiovascolari, in maniera particolare gli infarti ed i tumori. La pandemia non può essere un pretesto dimenticare che le altre malattie continuano ad esistere, e dunque è un obbligo da parte della Giunta regionale e dell'assessorato alla Sanità garantire i servizi per le malattie convenzionali". (segue) (Com)